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Подоляк: удары будут нанесены по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу

Силовые структуры

Эскалация конфликта на "внутреннем рынке России будет неизбежна" и удары будут нанесены по таким крупным городам России, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в одном из интервью видеофрагмент, которого опубликован в Telegram-канале украинского издания "Страна".

По словам представителя киевского режима, удары будут наноситься по различным целям. При это он не сказал, кто это будет делать, сославшись на недостаток публичной информации.

Также он подчеркнул, что Украина удары по России не наносит.

"Но эта эскалация является внутренней проблемой Российской Федерации", — заключил Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится взять реванш в боях с Украиной и накапливает силы.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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