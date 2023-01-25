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Военкор Коц рассказал, что подписчики присылают ему координаты частей ВСУ

Силовые структуры

Военкор Александр Коц рассказал, что подписчики присылают ему координаты частей ВСУ. По словам журналиста, сам он никогда не просил об этом. Но люди, живущие на оккупированных киевским режимом территориях, зачастую не видят другого выхода ускорить свое освобождение.

Военкор Коц рассказал, что подписчики присылают ему координаты частей ВСУ

"А как вы думали появляются цели в глубине украинской территории? Это и называется "агентурные данные". Разумеется, у нашей разведки есть и свои информаторы. Но и от помощи энтузиастов никто не отказывается", — пишет Коц.

На написание поста журналиста сподвиг поступок 17-летнего Владимира Маркина, который передавал через мессенджеры российским войскам информацию о передвижении частей ВСУ. Теперь его обвиняют в шпионаже и могут посадить на 15 лет. Недавно молодого человека внесли в списки на обмен.

""Не забудь стереть переписку", — напоминаю я каждый раз незнакомому патриоту с той стороны, который присылает мне координаты расположения украинских частей", — пишет Коц.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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