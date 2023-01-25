Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) не будут выходить из Бахмута (Артёмовска), пока там можно обороняться. Об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалёв в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация под контролем и вопрос отступления сейчас не стоит.
"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", — сказал украинский военный.
Относительно Соледара, выход из которого был сегодня официально подтверждён Украиной, Ковалёв объяснил, что его удерживать больше не было смысла, так как российские военные якобы сравняли город с землёй.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.