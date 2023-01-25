Генштаб ВСУ: украинская армия не будет выходить из Бахмута, пока там можно обороняться

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) не будут выходить из Бахмута (Артёмовска), пока там можно обороняться. Об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалёв в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация под контролем и вопрос отступления сейчас не стоит.

"Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться", — сказал украинский военный.

Относительно Соледара, выход из которого был сегодня официально подтверждён Украиной, Ковалёв объяснил, что его удерживать больше не было смысла, так как российские военные якобы сравняли город с землёй.