Официальный представитель вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый признал переход Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) под контроль российских военных. Его слова цитирует агентство France-Presse в среду.
"После месяцев трудных боёв украинские вооружённые силы вышли оттуда, чтобы отступить на подготовленные позиции", — заявил Череватый.
Напомним, Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара от ВСУ 12 января.
Ранее сегодня военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что ВСУ фактически оставили первую линию обороны в районе Угледара и отошли в город, приготовившись держать там оборону.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.