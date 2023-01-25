AFP: спикер ВСУ Череватый признал потерю Соледара

Официальный представитель вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый признал переход Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) под контроль российских военных. Его слова цитирует агентство France-Presse в среду.

"После месяцев трудных боёв украинские вооружённые силы вышли оттуда, чтобы отступить на подготовленные позиции", — заявил Череватый.

Напомним, Минобороны сообщило о полном освобождении Соледара от ВСУ 12 января.

Ранее сегодня военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что ВСУ фактически оставили первую линию обороны в районе Угледара и отошли в город, приготовившись держать там оборону.