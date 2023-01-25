Командир ВС РФ рассказал об обстановке в Артёмовске: ВСУ стягивают все резервы и строят глубокую оборону

Российский военнослужащий, командир с позывным "Лотос", освобождавший Соледар, рассказал о текущей обстановке на Артёмовском направлении.

По его словам, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) стягивают все свои резервы под Бахмут и организуют здесь глубокую оборону.

В это же время бойцы ВС РФ продолжают теснить врага, снимая с опорников на занятых высотах, добавил он.

Командир также заметил, что ВСУ придают особое значение путям сообщения, откуда получают боеприпасы и подкрепление, поэтому там разворачиваются особенно ожесточённые бои.

Ранее сегодня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв заявил, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там можно обороняться.