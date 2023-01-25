Российский военнослужащий, командир с позывным "Лотос", освобождавший Соледар, рассказал о текущей обстановке на Артёмовском направлении.
По его словам, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) стягивают все свои резервы под Бахмут и организуют здесь глубокую оборону.
В это же время бойцы ВС РФ продолжают теснить врага, снимая с опорников на занятых высотах, добавил он.
Командир также заметил, что ВСУ придают особое значение путям сообщения, откуда получают боеприпасы и подкрепление, поэтому там разворачиваются особенно ожесточённые бои.
Ранее сегодня спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв заявил, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там можно обороняться.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.