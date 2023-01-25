Россия будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку. Об этом заявил глава российской делегации в ОБСЕ Константин Гаврилов.
По его словам, в Москве хорошо знают, что на вооружении танка Leopard 2, БМП Bradley и Marder имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Их применение чревато радиоактивным заражением территории. Данные снаряды Запад уже использовал во время конфликтов в Югославии и Ираке.
В случае поставки Киеву таких снарядов мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями, — заявил Константин Гаврилов.
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