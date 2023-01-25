WarGonzo: "Русская армия уничтожила ПВД боевиков ВСУ в Орловке"

Успешно закончена операция по ликвидации пункта временной дислокации (ПВД) боевиков киевской власти в населённом пункте Орловка на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает проект военкора Семёна Пегова - WarGonzo, отмечая, что операция готовилась несколько дней.

"Русская Армия уничтожила ПВД ВСУ в Орловке", — в частности, пишет в Telegram-канале военный корреспондент.

По его словам, важнейшую роль в этом сыграли бойцы БАРС "Каскад" под командованием полковника Дмитрия Саблина. Отряд лидера "Боевого Братства" и зампреда комитета ГД РФ по обороне специализируется на аэроразведке.

Взаимодействуя с артиллерией 1-го АК и 150-й бригадой, "барсы" смогли провести операции по уничтожению бронетехники врага и мест расселения живой силы ВСУ, подытожил корреспондент.