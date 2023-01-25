Киев: русская армия готовит атаку из Брянской и Курской областей

Армия России может развить наступление из Брянской и Курской областей для выхода в тыл ВСУ на Харьковском и Донбасском направлениях. Киев также считает, что РФ может атаковать Западную Украину с целью обхода укреплений столицы Незалежной.

Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

"Будут щупать направление на Запорожье, понимая политическую, военную, экономическую болезненность Запорожья для Украины. Через Запорожье проходит ряд очень важных мостов для обеспечения группировки наших войск на Левобережной Украине", — в эфире интернет-канала "Politeka" отметил киевлянин.

По его словам, именно на севере Курской и Брянской областей РФ накопила значительные резервы. Правда, в ВСУ считают возможным удар на Западную Украину, говорит Бортник.

Как якобы сказал ему командир одного из батальонов ВСУ, русские могут попытаться выйти на житомирскую или варшавскую трассу не в Киевской области, а под Житомиром, чтобы потом развить наступление на Киев, обходя укрепрайоны, отстроенные в Киевской области.

"Риск того, что Киев захватят, окружат, менее вероятен", — уверен русофоб.