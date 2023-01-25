Байден: США передадут Украине 31 танк M1 Abrams и сотни единиц другой бронетехники

Джо Байден обещал передать Украине бронетехнику для наступления. Такое заявление президент США сделал во время своего обращения.

Помимо танков Пентагон передаст Украине 8 бронемашин, предназначенных для их ремонта и эвакуации. Также Байден заявил, что их доставка займет месяцы, но американцы уже сейчас начнут обучение и подготовку экипажей ВСУ. По его словам, танки нужны Киеву для "контрнаступательных операций".

По мнению экспертов, речь идет не о тех танках, которые имеются у Пентагона. Заказ на их изготовление Вашингтон разместит на оборонных предприятиях, после чего передаст Киеву.