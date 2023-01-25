CNN: бойцы ВСУ в Бахмуте опасаются попытки окружения города ВС РФ

Воюющие в Бахмуте (Артёмовске) украинские солдаты заявили, что опасаются попытки окружения города российскими войсками, хотя и не ожидают кардинальных перемен в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN.

"Ситуация в городе очень тревожная, но мы продолжаем сражаться", — сказал один из бойцов, пожелавший остаться неназванным.

Другой украинский боевик заявил в среду, что город "постоянно" подвергается артиллерийским и авиаударам. Он добавил, что русские сейчас концентрируют пехоту, используют бронетехнику и танки и делают небольшие успехи, пытаясь продвигаться как к северу, так и к югу от Бахмута.

"Это очень беспокоит и нас, и всех, кто в здравом уме, особенно тех, кто видел, что случилось с людьми, окружёнными в Соледаре. И мы были там. И никто не хочет, чтобы это повторилось", — приводит издание слова боевика ВСУ.