Маляр: армия России усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях

Российские военные усиливают давление на Бахмутском (Артёмовском) и Угледарском направлениях. Идут тяжёлые бои. Об этом написала в среду вечером замминистра обороны Украины Анна Маляр в своём Telegram-канале.

По её словам, ВС РФ бросают в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать оборону вооружённых сил Украины (ВСУ), и не отказываются от своих планов.

Представитель украинского военного ведомства также заявила, что интенсивность боёв растет.

Ранее сегодня о том, что российские силы вошли в Угледар сообщили военные корреспонденты. Это признали и в Генштабе ВСУ.