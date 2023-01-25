Воздушная тревога объявлена над большей частью территории Украины.
Уже слышны взрывы в Запорожье: очевидцы сообщают о работе российских беспилотных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Сообщается также о группе дронов-камикадзе "Герань-2", вылетевшей в сторону Киевской области с южного направления.
В Днепропетровске граждане уже публикуют видеоролики характерного шума "мопедов", там начали работать убийственные для своих же граждан украинские системы противовоздушной обороны.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.