Взрывы в Запорожье: очевидцы сообщают о работе российских БПЛА

Воздушная тревога объявлена над большей частью территории Украины.

Уже слышны взрывы в Запорожье: очевидцы сообщают о работе российских беспилотных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Сообщается также о группе дронов-камикадзе "Герань-2", вылетевшей в сторону Киевской области с южного направления.

В Днепропетровске граждане уже публикуют видеоролики характерного шума "мопедов", там начали работать убийственные для своих же граждан украинские системы противовоздушной обороны.