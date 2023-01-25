Кива: Украина будет стёрта с лица земли

Становится очевидно, что Украина будет стёрта с лица земли.

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет экс-нардеп Рады Илья Кива, отмечая, что Запад провоцирует и даёт Киеву оружие, чтобы у РФ не осталось выбора.

"Неужели непонятно — на каждый "Абрамс" ВКС РФ ответят "Сарматом". У России баллистических ракет больше, чем танков и самолётов у НАТО, которые могут предоставить режиму Зеленского", — в частности, пишет бывший украинский депутат.

Он также выражает сочувствие своему "приговорённому народу". Когда баллистические ракеты ВС РФ, против которых бессильны системы ПВО Запада, начнут падать на места скопления боевой техники и боевиков ВСУ, нужно вспомнить, как президент Владимир Зеленский, спрятав семью за границей, спровоцировал всё это, и всех украинцев приговорил к мучительной смерти.

Напоследок Кива советует всем бежать, ибо весной будет поздно.