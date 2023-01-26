Российские военные вошли в Артёмовск и взяли первые дома

Бойцы российских подразделений, которые сейчас активно штурмуют окраины Артёмовска (Бахмута), практически уже вошли в город. Об этом рассказал командир одного из отрядов в интервью телеканалу "Звезда".

По словам военного, в городе уже есть первые взятые дома, а в ряде случаев, которых очень много, боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) бросают позиции и бегут.

Также всушники стали сдаваться в плен, добавил один из бойцов.

"Они понимают, что пришла сила, которая их накажет", — констатировал российский военный.

Ранее боевики ВСУ, обороняющие Артёмовск, заявили в интервью CNN, что опасаются окружения города ВС РФ и повторения судьбы защитников Соледара.