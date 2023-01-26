ТАСС: истребители F-16 не долетят до ДНР, а будут сбиты до подлёта к "серой зоне"

Если власти Нидерландов решатся на передачу Киеву истребителей F-16, эти боевые самолёты не долетят до населённых пунктов ДНР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур республики, бойцы ДНР планируют сбить истребители до подлёта к так называемом "серой зоне", а затем хорошо их изучить.

Источник пояснил, что у самолётов F-16 интересная "начинка". По его словам, специалистам из Донецкой Народной Республики будет полезно изучить радиоэлектронное оборудование такого истребителя.

"Мы собьём его ещё до "серой зоны", и место падения, скорее всего, будет в районе нейтральной полосы", — приводит агентство комментарий своего собеседника.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз в ближайшее время рассмотрит поставки истребителей F-16 для армии страны.