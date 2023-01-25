Кулеба: Евросоюз рассмотрит поставки Киеву истребителей F-16

Евросоюз рассматривает вопрос поставок Украине истребителей F-16, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. А как "доказательство" украинский политик опубликовал диалог с неизвестным "коллегой" из ЕС.

Как уточнил Кулеба, вопрос находится на стадии обсуждения.

"- Теперь F16? — Да. — Беру в работу, друг. Вот к чему я только что получил вопросы от европейского коллеги", — процитировал Кулеба свой разговор с европредставителем.

Ранее в МИД Незалежной заявили, что не намерены проводить с Россией переговоры по принципу Минских соглашений и никаких мирных соглашений в этом контексте не будет.