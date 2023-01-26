Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач рассказал, что перенесённый на ногах грипп может закончиться смертью
Главком ВСУ Залужный обсудил с США шаги для скорейшего принятия новой техники НАТО
Сообщается о пусках ракет с Каспия и Волгодонска, приблизительное время подлета — час
ISW: ВС РФ проводят разрушительные атаки по всему фронту и готовят решающее наступление в ЛНР
Дандыкин заявил, что для наступления ВС РФ на Киев нужно освободить Донбасс
Российский боец уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера боевиков
Президент Зеленский: Украина ждёт поставок самолётов и ракет НАТО
Воздушные силы Украины отчитались о сбитии 24 из 24 дронов "Герань"
Стали известны подробности лобовой атаки ВСУ под Кременной

Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине

Силовые структуры

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал изменить статус российской спецоперации на фоне готовящихся поставок западных танков Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине

По словам политика, Вашингтон и его партнёры по Североатлантическому альянсу "поднимают ставки". Он считает, что такая ситуация должна стать поводом для дискуссии о возможном изменении статуса СВО. Как пояснил парламентарий, боевые действия уже выходят за рамки обычного вооружённого конфликта.

"Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

Депутат также заявил, что летательная техника Запада не должна попасть на территорию Украины. Политик подчеркнул: российской армии следует заблокировать поставки оборудования НАТО киевскому режиму.

Ранее военспец Константин Сивков сообщил, что американские танки Abrams и немецкие Leopard угрожают здоровью украинцев. Для них требуются снаряды с обеднённым ураном, которые приводят к радиоактивному заражению местности, уточнил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.

Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Знак зодиака 26 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Полковник Макгрегор: США пришли в отчаяние из-за того, что делают ВС РФ на Украине
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
МИД РФ: Вашингтон недвусмысленно заявил о цели нанести России стратегическое поражение
МИД РФ: Вашингтон недвусмысленно заявил о цели нанести России стратегическое поражение
Последние материалы
Сообщается о пусках ракет с Каспия и Волгодонска, приблизительное время подлета — час
ISW: ВС РФ проводят разрушительные атаки по всему фронту и готовят решающее наступление в ЛНР
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Дандыкин заявил, что для наступления ВС РФ на Киев нужно освободить Донбасс
Российский боец уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера боевиков
Президент Зеленский: Украина ждёт поставок самолётов и ракет НАТО
Воздушные силы Украины отчитались о сбитии 24 из 24 дронов "Герань"
Стали известны подробности лобовой атаки ВСУ под Кременной
Сотни жителей Мюнхена вышли на протесты против поставок танков Leopard Украине
Немецкий экс-офицер Розе назвал поставки немецких танков Leopard на Украину актом отчаяния
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников