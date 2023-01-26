Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал изменить статус российской спецоперации на фоне готовящихся поставок западных танков Вооружённым силам Украины (ВСУ).

По словам политика, Вашингтон и его партнёры по Североатлантическому альянсу "поднимают ставки". Он считает, что такая ситуация должна стать поводом для дискуссии о возможном изменении статуса СВО. Как пояснил парламентарий, боевые действия уже выходят за рамки обычного вооружённого конфликта.

"Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

Депутат также заявил, что летательная техника Запада не должна попасть на территорию Украины. Политик подчеркнул: российской армии следует заблокировать поставки оборудования НАТО киевскому режиму.

Ранее военспец Константин Сивков сообщил, что американские танки Abrams и немецкие Leopard угрожают здоровью украинцев. Для них требуются снаряды с обеднённым ураном, которые приводят к радиоактивному заражению местности, уточнил эксперт.