Для западных танков Abrams и Leopard нужны снаряды с обеднённым ураном, которые создадут угрозу для здоровья граждан Украины. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, использование таких боеприпасов к американским и немецким танкам приведёт к радиоактивному заражению местности и вспышке онкологических заболеваний.
Он призвал чётко информировать украинцев о том, что в бронебойных подкалиберных снарядах для тяжёлой техники США, Германии, Британии и Франции содержится обеднённый уран.
"Применение этих снарядов на территории России следует рассматривать как применение грязного ядерного оружия", — отметил Сивков в интервью РИА Новости.
Специалист напомнил, что США применяли подобные боеприпасы в Ираке, где до сих пор существуют опасные для жизни районы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провальным план поставок Киеву американских танков Abrams. Он считает, что потенциал этих боевых машин сильно переоценён.
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