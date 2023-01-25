Сивков: снаряды для Abrams и Leopard с обеднённым ураном угрожают здоровью украинцев

Для западных танков Abrams и Leopard нужны снаряды с обеднённым ураном, которые создадут угрозу для здоровья граждан Украины. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, использование таких боеприпасов к американским и немецким танкам приведёт к радиоактивному заражению местности и вспышке онкологических заболеваний.

Он призвал чётко информировать украинцев о том, что в бронебойных подкалиберных снарядах для тяжёлой техники США, Германии, Британии и Франции содержится обеднённый уран.

"Применение этих снарядов на территории России следует рассматривать как применение грязного ядерного оружия", — отметил Сивков в интервью РИА Новости.

Специалист напомнил, что США применяли подобные боеприпасы в Ираке, где до сих пор существуют опасные для жизни районы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провальным план поставок Киеву американских танков Abrams. Он считает, что потенциал этих боевых машин сильно переоценён.