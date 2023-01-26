ISW: ВС РФ проводят разрушительные атаки по всему фронту и готовят решающее наступление в ЛНР

Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии боевого соприкосновения на Украине, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Российские силы проводят разрушительные атаки на всей линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь украинские войска и начать решающую наступательную операцию в Луганской области", — сообщили эксперты в регулярной сводке о ходе СВО.

Также специалисты ISW отмечают, что киевские власти окончательно признали потерю Соледара, тогда как ВС РФ успешно наступают в районе Артёмовска (Бахмута), на линии Авдеевка-Донецк и в районе Угледара.

Ранее депутат украинского парламента сообщила, что обратилась к командованию с просьбой спасти бригаду ВСУ, которая попала в "катастрофическую ситуацию" на "опасном направлении".