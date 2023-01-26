Армия России продолжает теснить ВСУ по всей линии боевого соприкосновения на Украине, заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
"Российские силы проводят разрушительные атаки на всей линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь украинские войска и начать решающую наступательную операцию в Луганской области", — сообщили эксперты в регулярной сводке о ходе СВО.
Также специалисты ISW отмечают, что киевские власти окончательно признали потерю Соледара, тогда как ВС РФ успешно наступают в районе Артёмовска (Бахмута), на линии Авдеевка-Донецк и в районе Угледара.
Ранее депутат украинского парламента сообщила, что обратилась к командованию с просьбой спасти бригаду ВСУ, которая попала в "катастрофическую ситуацию" на "опасном направлении".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.