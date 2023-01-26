Украинский парламентарий от пропрезидентской партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко сообщила о "катастрофической ситуации" в бригаде ВСУ на "опасном направлении" и призвала командование спасти подразделение.
"Бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Ситуация катастрофическая", — пояснила депутат на странице в соцсети.
Она добавила, что уже обратилась к главкому ВСУ Валерию Залужному с просьбой отправить в тыл полтавский батальон терробороны с "восточного направления", так как у солдат отсутствует необходимое вооружение, а личный состав отличается чрезвычайно низким морально-психологическим состоянием.
Ранее разведчики ВС РФ опубликовали видео, в котором украинские мобилизованные подрывают БМП на своей же мине.
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