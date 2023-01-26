Депутат ВР Украины Ляшенко сообщила о "катастрофической ситуации" в ВСУ на "опасном направлении"

Украинский парламентарий от пропрезидентской партии "Слуга народа" Анастасия Ляшенко сообщила о "катастрофической ситуации" в бригаде ВСУ на "опасном направлении" и призвала командование спасти подразделение.

"Бригада каждый день несет колоссальные человеческие потери. Ситуация катастрофическая", — пояснила депутат на странице в соцсети.

Она добавила, что уже обратилась к главкому ВСУ Валерию Залужному с просьбой отправить в тыл полтавский батальон терробороны с "восточного направления", так как у солдат отсутствует необходимое вооружение, а личный состав отличается чрезвычайно низким морально-психологическим состоянием.

Ранее разведчики ВС РФ опубликовали видео, в котором украинские мобилизованные подрывают БМП на своей же мине.