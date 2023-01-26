Сегодня, 26 января, утром поступила информация о пусках ракет с Каспия и Волгодонска. Приблизительное время подлёта российских ракет — 60 минут.
Об этом со ссылкой на украинские СМИ и паблики сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Украинские источники сообщают, что в их сторону летит около полусотни ракет. На большей части Украины слышна сирена воздушной тревоги.
"Сегодня Россия планирует нанести массовый ракетный удар с применением авиации и кораблей", — заявили ранее в Одесской областной военной администрации.
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