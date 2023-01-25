Самолёты Ту-22М3 движутся к Азовскому морю: расчётное время подхода к пуску ракет — 15 минут

Три самолёта-ракетоносца Ту-22М3 вылетели в сторону Азовского моря. Расчётное время подхода к точке пуска ракет — 15 минут.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Взрывы на Украине, "Шахиды" атакуют, в небо взмыли три ракетоносца Ту-22М3", — в частности, пишут военкоры.

Взрывы гремят в Харькове и Днепропетровске, отметило издание. А в Одесской области кто-то пытался сбить беспилотник-камикадзе при помощи фейерверка.

В Запорожской и Херсонской также замечены "Герани-2".