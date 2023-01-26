В Киеве ночью произошли взрывы, там работает ПВО. Об этом сообщают украинские СМИ.
"В Киевской области работает система ПВО, сказали в администрации. Возле города Обухова слышны взрывы… ПВО задействована и в самой столице. В Черкассах также раздаются взрывы", - передают СМИ.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что одна из ракет попала в здание местного промышленного предприятия.
Также прилёты ракет зафиксированы в Днепропетровской, Черкасской и Запорожской областях, Херсоне и на Харьковщине.
Ранее Владимир Путин рассказал, что главная цель СВО - защита людей.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.