В Киеве ночью произошли взрывы, там работает ПВО

В Киеве ночью произошли взрывы, там работает ПВО. Об этом сообщают украинские СМИ.

"В Киевской области работает система ПВО, сказали в администрации. Возле города Обухова слышны взрывы… ПВО задействована и в самой столице. В Черкассах также раздаются взрывы", - передают СМИ.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что одна из ракет попала в здание местного промышленного предприятия.

Также прилёты ракет зафиксированы в Днепропетровской, Черкасской и Запорожской областях, Херсоне и на Харьковщине.

Ранее Владимир Путин рассказал, что главная цель СВО - защита людей.