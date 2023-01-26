Politico: недели ссор из-за передачи танков Украине обнажили трещину внутри НАТО

США, Германия и другие страны НАТО на протяжении нескольких недель ссорились из-за вопросов, связанных с передачей танков Abrams и Leopard Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico.

По информации издания, такое поведение Запада обнажило трещину, образовавшуюся внутри Североатлантического альянса. Авторы материала напомнили, что в НАТО очень долго обсуждали, нужно ли предоставлять танки Киеву и следует ли осуществлять поставки единым блоком.

Как пояснили обозреватели, раскол образовался не только в НАТО, но и в структуре американской власти. Они отметили, что Пентагон заявил о нецелесообразности предоставления Abrams украинской армии, чем серьёзно удивил Белый дом, выступающий за поставки танков киевскому режиму.

"В альянсе появились трещины, поскольку и Пентагон, и лидеры ФРГ упёрлись в пятки", — подчёркивается в публикации.

В редакции Politico убеждены в том, что нерешительность Германии и проблемы внутри США замедлили передачу военной помощи Украине.