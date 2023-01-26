Сегодня, 26 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Об этом заявили местные Telegram-каналы. Позже информацию подтвердил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат и губернатор региона Сергей Борзов.
Телеканал "Суспiльне" сообщает о взрывах в Одессе. Жители города также стали свидетелями нескольких прилётов.
В Киевской области заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО). По словам мэра Виталия Кличко, взрыв произошёл в Днепровском районе столицы.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.