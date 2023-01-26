В Винницкой области Украины прогремели взрывы, в Киевской области сработало ПВО

Сегодня, 26 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Об этом заявили местные Telegram-каналы. Позже информацию подтвердил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат и губернатор региона Сергей Борзов.

Телеканал "Суспiльне" сообщает о взрывах в Одессе. Жители города также стали свидетелями нескольких прилётов.

В Киевской области заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО). По словам мэра Виталия Кличко, взрыв произошёл в Днепровском районе столицы.