Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Инфекционист Тимаков: при одновременном ударе гриппа и "кракена" страдают разные клетки
Новые взрывы в Запорожье, на месте прошлого прилёта сильный пожар
В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне
Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности
Читателей Washington Post взбесило высказывание Блинкена о будущем Украины
Шмыгаль считает, что военные ВСУ смогут освоить танки Abrams за несколько недель
Виктор Бут рассказал о б угрозах спецслужб США за отказ предоставить компромат на российское руководство
Кива предсказал Украине Армагеддон из-за планов Зеленского захватить Крым

В Винницкой области Украины прогремели взрывы, в Киевской области сработало ПВО

Силовые структуры

Сегодня, 26 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Об этом заявили местные Telegram-каналы. Позже информацию подтвердил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат и губернатор региона Сергей Борзов.

Телеканал "Суспiльне" сообщает о взрывах в Одессе. Жители города также стали свидетелями нескольких прилётов.

В Киевской области заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО). По словам мэра Виталия Кличко, взрыв произошёл в Днепровском районе столицы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.

Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Знак зодиака 26 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Полковник Макгрегор: США пришли в отчаяние из-за того, что делают ВС РФ на Украине
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Последние материалы
В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне
Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности
Читателей Washington Post взбесило высказывание Блинкена о будущем Украины
Зомби-вирусы из вечной мерзлоты остаются заразными и через 50000 лет
Шмыгаль считает, что военные ВСУ смогут освоить танки Abrams за несколько недель
Виктор Бут рассказал о б угрозах спецслужб США за отказ предоставить компромат на российское руководство
Кива предсказал Украине Армагеддон из-за планов Зеленского захватить Крым
ВОЗ: смертность от коронавируса за месяц в мире подросла на 13%
Мэр Кличко: в Днепровском районе Киева прогремели взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников