Украинский премьер Денис Шмыгаль считает, что обучение военнослужащих ВСУ применению американских танков Abrams займёт всего несколько недель.
По его словам, Вашингтон пообещал организовать быстрый курс подготовки для украинских солдат. При этом премьер-министр подчеркнул: Киев осознаёт, что обычно на такую программу обучения уходят месяцы.
Как пояснил политик, военные ВСУ оперативно освоят необходимые навыки из-за "высокой мотивации".
"Эта подготовка может занять недели, а не месяцы", — отметил Шмыгаль в интервью Politico.
Ранее военспец, полковник запаса Сергей Суворов заявил, что западные машины Abrams уязвимы перед старым советским вооружением, например, перед танками Т-55. Кроме того, эта техника НАТО тяжело поддаётся ремонту в полевых условиях, уточнил эксперт.
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