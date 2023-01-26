Читателей Washington Post взбесило высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о будущем Украины. Они посчитали, что чиновник или принимает запрещенные препараты, или живет в параллельной реальности. Поводом стал монолог Блинкена об установлении "справедливого и прочного мира" после конфликта. Кроме того, чиновник порассуждал на тему вклада США в разгром нацизма.
"А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на Украину. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее? Я — нет!" — заявил комментатор red dog.
"Блинкен и его команда или обитают в секретном бункере с прямым выходом в космос, или все под кайфом", — написал комментатор Clever Dog.
Также комментаторы уверены, что теперь граждан США и Евросоюза ждет новый налог на восстановление Украины.
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