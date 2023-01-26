Американские танки Abrams и немецкие Leopard лишь продлят агонию киевского режима, однако с их помощью Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым. Об этом сообщил руководитель крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Он назвал передачу западной тяжёлой техники Украине посягательством на целостность России. Как пояснил политик, армия РФ имеет полное право на то, чтобы "по-взрослому" разобраться с Киевом и его партнёрами.
Глава парламента убеждён: присутствие танков НАТО на Украине поставит точку в существовании этого государства в прежнем виде.
"Надо всем понимать, что победить либо отторгнуть часть территории у ядерной мощной державы невозможно", — отметил Гемпель в интервью РИА Новости.
Кроме того, он допустил, что после украинского конфликта Вашингтон начнёт разрушать Евросоюз. Политик призвал Европу готовиться к новым проблемам.
Ранее Гемпель предупредил США о сокрушительном ударе со стороны РФ в случае обстрела Крыма украинскими боевиками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.