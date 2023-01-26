Гемпель: танки НАТО продлят агонию киевского режима, но с их помощью ВСУ не заберут Крым

Американские танки Abrams и немецкие Leopard лишь продлят агонию киевского режима, однако с их помощью Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут захватить Крым. Об этом сообщил руководитель крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он назвал передачу западной тяжёлой техники Украине посягательством на целостность России. Как пояснил политик, армия РФ имеет полное право на то, чтобы "по-взрослому" разобраться с Киевом и его партнёрами.

Глава парламента убеждён: присутствие танков НАТО на Украине поставит точку в существовании этого государства в прежнем виде.

"Надо всем понимать, что победить либо отторгнуть часть территории у ядерной мощной державы невозможно", — отметил Гемпель в интервью РИА Новости.

Кроме того, он допустил, что после украинского конфликта Вашингтон начнёт разрушать Евросоюз. Политик призвал Европу готовиться к новым проблемам.

Ранее Гемпель предупредил США о сокрушительном ударе со стороны РФ в случае обстрела Крыма украинскими боевиками.