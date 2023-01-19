Гемпель предупредил США о сокрушительном ударе при попытке обстрелять Крым

Председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Вашингтон ждёт мощный удар с российской стороны, если украинские боевики решаться ударить по Республике.

"Убеждён, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение. Россия ведёт взвешенную разумную политику, порой слишком сдержанно, некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так", — приводит его слова РИА Новости.

По словам парламентария, агрессия со стороны США и Украины в отношении Крыма вынуждает Москву прибегнуть к радикальным защитным мерам, призвав украинцев свергнуть киевский режим, чтобы в остальных странах был мир.

"Неофашистский режим Зеленского должен быть уничтожен, что даст возможность многим странам жить в мире. Гражданам в Украине пора перейти к решительным действиям в противостоянии марионеточному режиму Зеленского", — заключил он.

Ранее сообщалось, что правительство США взвешивает, предоставлять ли Украине возможности для нападения на стратегически важный Крымский полуостров.