Изменение статуса спецоперации не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом в ходе брифинга для журналистов рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус спецоперации на фоне решения о поставках на Украину танков ФРГ и США. По мнению парламентария, происходящие события уже вышли за рамки конфликта. При этом Шеремет не уточнил, какой конкретно статус теперь должна иметь спецоперация.
"У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета", — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным.
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