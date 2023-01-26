Боевик ВСУ Руслан Обломов уничтожен ВС РФ под Новой Каховкой

Российские войска ведут активные военные действия в зоне СВО на Украине и уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Военкор Юрий Котенок проинформировал в Telegram-канале об успехе русской армии.

В зоне спецоперации Вооружённые силы РФ уничтожили очередного боевика "Белорусского добровольческого корпуса" Руслана Обломова с позывным Русик. Он был ликвидирован в хоне вылазки украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новой Каховки.

Ранее сообщалось об уничтожении националиста Вооружённых сил Украины Олега Собченко под Артёмовском.