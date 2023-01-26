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Боевик ВСУ Руслан Обломов уничтожен ВС РФ под Новой Каховкой

Силовые структуры

Российские войска ведут активные военные действия в зоне СВО на Украине и уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Военкор Юрий Котенок проинформировал в Telegram-канале об успехе русской армии.

В зоне спецоперации Вооружённые силы РФ уничтожили очередного боевика "Белорусского добровольческого корпуса" Руслана Обломова с позывным Русик. Он был ликвидирован в хоне вылазки украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новой Каховки.

Ранее сообщалось об уничтожении националиста Вооружённых сил Украины Олега Собченко под Артёмовском.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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