Российские войска ведут активные военные действия в зоне СВО на Украине и уничтожают противника по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. Военкор Юрий Котенок проинформировал в Telegram-канале об успехе русской армии.
В зоне спецоперации Вооружённые силы РФ уничтожили очередного боевика "Белорусского добровольческого корпуса" Руслана Обломова с позывным Русик. Он был ликвидирован в хоне вылазки украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Новой Каховки.
Ранее сообщалось об уничтожении националиста Вооружённых сил Украины Олега Собченко под Артёмовском.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.