Командир "Азова"* Билецкий пообещал устроить военным РФ "жаркую зиму" в Бахмуте

Главарь националистов из полка "Азов"*, разгромленного в Мариуполе летом прошлого года, Андрей Билецкий заявил на своей странице в соцсети, что подразделение теперь официально вошло в состав сухопутных войск вооружённых сил Украины (ВСУ), став 3-й отдельной штурмовой бригадой.

И теперь, по словам боевика, бригада отправится в самую горячую точку российско-украинского противостояния — в город Бахмут (Артёмовск).

Также Билецкий уже успел пригрозить российским военным, пообещав устроить им "жаркую зиму".

Билецкий добавил, что на "Азов"* командование ВСУ возлагает огромную ответственность, так как впереди решающая битва.

Украинские военные несут под Артёмовском колоссальные потери, поэтому можно предположить, что Зеленский бросает неонацистов именно на этот участок, чтобы избавиться от угрозы для своей власти, чего не получилось сделать во время боёв в Мариуполе, заключает автор портала "Военное обозрение".

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.