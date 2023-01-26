ВСУ перебросили в Артёмовск бригаду, состоящую из русскоязычных жителей Харьковщины

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило в Артёмовск (Бахмут) 113-ю бригаду теробороны, состоящую из русскоязычных жителей Харьковской области. Об этом сообщает телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

Журналист отметил, что во временно оккупированном киевским режимом Купянске недавно проводилась мобилизация остатков мужского населения.

Часть мобилизованных отправили на доукоплектование местного 123-го батальона 113-й бригады теробороны.

Украинские волонтёры сообщили о переброске в "Артёмовскую мясорубку" почти всей бригады, которая состоит из русскоговорящих жителей Харьковщины.

При этом на севере Харькова, в районе посёлка Казачья Лопань, оставили прикрывать границу только один батальон.

Ранее появились сообщения, что в боях за Артёмовск участвует батальон ВСУ, состоящий из одних стариков.