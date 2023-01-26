Армия России зашла в Угледар и отрезала пути отхода боевикам ВСУ до Артёмовска.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он отмечает, что город зажимают в клещи. Бои ведутся уже в черте города, националисты навязывают борьбу, но артиллеристы подразделений "Каскад" с успехом гасят все попытки контратак бандеровцев. Это подтвердил и советник врио Главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
Автодороги Угледар — Артёмовск и Угледар — Покровское на данный момент находятся под контролем российских войск.
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