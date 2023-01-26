"Украина.ру": системы ПВО Украины сбивают только 10 процентов ракет

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбивают лишь 10 процентов ракет.

Об этом сообщает издание "Украина.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Подводя промежуточные итоги сегодняшнего массированного российского удара по инфраструктуре Незалежной, портал отметил, что ракеты В РФ достигли Винницы, повторные взрывы в Одессе, там ракета попала в объект ПВО/РЛС.

Также есть информация о попадании в подстанцию ПС 110/35/6кВ в Одесской области. В Днепропетровске попадание по складу ГСМ и энергетической инфраструктуре, перечисляет портал.

Ранее сообщалось, что в Киевской, Николаевской, Запорожской, Винницкой и Днепропетровской областях слышны взрывы.