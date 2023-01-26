Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников назвал россиян беззащитными перед "безумно заразной" корью
Патрушев: США много лет готовились к гибридной войне против России на Украине
Президент Украины Зеленский: ВС РФ продвигаются на востоке Украины
ВКС России применили новую стратегию ракетных атак
Депутат бундестага: в отправке танков на Украину заинтересованы исключительно США
Диетолог Гинзбург: нейровоспаление в мозге является причиной депрессии
Песков заявил о прямой вовлечённости НАТО в конфликт на Украине
Гурулёв: к весне ВСУ получат около 150 танков НАТО, к этому нужно относиться серьёзно
Tilastokeskus: В Финляндии зафиксирована рекордная смертность граждан в 2022 году

"Украина.ру": системы ПВО Украины сбивают только 10 процентов ракет

Силовые структуры

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сбивают лишь 10 процентов ракет.

Об этом сообщает издание "Украина.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Подводя промежуточные итоги сегодняшнего массированного российского удара по инфраструктуре Незалежной, портал отметил, что ракеты В РФ достигли Винницы, повторные взрывы в Одессе, там ракета попала в объект ПВО/РЛС.

Также есть информация о попадании в подстанцию ПС 110/35/6кВ в Одесской области. В Днепропетровске попадание по складу ГСМ и энергетической инфраструктуре, перечисляет портал.

Ранее сообщалось, что в Киевской, Николаевской, Запорожской, Винницкой и Днепропетровской областях слышны взрывы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.

Гундаров: "Горшков" может выполнить пуск "Циркона" по Украине после захода в Средиземное море
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Военный корреспондент Сладков заявил, что битва за Одессу может стать генеральным сражением в СВО
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
Промышленные секреты в Сбербанке не хранят Сергей Лебедев Знак зодиака 26 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Обращение Зеленского показали жителям Крыма и Белгорода по центральным телеканалам
Полковник Макгрегор: США пришли в отчаяние из-за того, что делают ВС РФ на Украине
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Гаврилов: Москва будет расценивать использование снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как ядерную атаку
Последние материалы
В Одесской области заявили о повреждении двух объектов критической инфраструктуры
Сивков: Россия может объявить Украине войну на официальном уровне
Ультразвуковой стикер размером с монетку поможет контролировать весь период беременности
Читателей Washington Post взбесило высказывание Блинкена о будущем Украины
Зомби-вирусы из вечной мерзлоты остаются заразными и через 50000 лет
Шмыгаль считает, что военные ВСУ смогут освоить танки Abrams за несколько недель
Виктор Бут рассказал об угрозах спецслужб США за отказ предоставить компромат на российское руководство
Кива предсказал Украине Армагеддон из-за планов Зеленского захватить Крым
ВОЗ: смертность от коронавируса за месяц в мире подросла на 13 процентов
Мэр Кличко: в Днепровском районе Киева прогремели взрывы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников