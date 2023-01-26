Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик оценил решение стран Запада о поставках танков Киеву. По мнению организации, новый этап вооружения Украины является "неверным шагом" и ведет к эскалации конфликта.
"Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении", — сказал Стефан Дюжаррик.
Ранее Правда. ру писала, что Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации.
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