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Politico: Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации

Силовые структуры

США готовы поставлять на Украину M1A2 Abrams только без секретного оборудования. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Уточняется, что Киев получит экспортный вариант танка M1A2 Abrams. Он отличается усиленным бронированием, но часть оборудования на нём отсутствует по соображениям секретности.

Politico: Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации

"США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах", — говорится в статье Politico.

Издание пишет, что речь идет о поставке батальонного комплекса из 31 танка. О каком конкретно оборудовании идет речь, собеседник Politico не уточнил. Но отметил, что именно оно делает танк "настолько летальным".

Ранее Правда. ру писала, что военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал Leopard 2, Challenger и Abrams "бронетанковым хламом".

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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