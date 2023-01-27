В ходе наступления в Запорожской области танкисты Южного военного округа (ЮВО) уничтожили два опорных пункта боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Обеспечивают прикрытие пехоты, в том числе, и танковые экипажи. Об этом рассказал корреспонденту РИА Новости вооеннослужащий с позывным "Суетолог".
Экипаж танка Т-72 отработал по двум опорным пунктам из закрытой позиции, огонь корректировался с помощью беспилотников, заметил военный.
По его словам, было уничтожено несколько боевиков ВСУ в блиндаже, а также один пикап рядом с опорником.
Ранее спецназ группировки "Отважные" ВС РФ зашёл на позиции ВСУ, применив военную хитрость. Когда боевики поняли, кто перед ними, был уже поздно.
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