Танкисты ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

В ходе наступления в Запорожской области танкисты Южного военного округа (ЮВО) уничтожили два опорных пункта боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Обеспечивают прикрытие пехоты, в том числе, и танковые экипажи. Об этом рассказал корреспонденту РИА Новости вооеннослужащий с позывным "Суетолог".

Экипаж танка Т-72 отработал по двум опорным пунктам из закрытой позиции, огонь корректировался с помощью беспилотников, заметил военный.

По его словам, было уничтожено несколько боевиков ВСУ в блиндаже, а также один пикап рядом с опорником.

Ранее спецназ группировки "Отважные" ВС РФ зашёл на позиции ВСУ, применив военную хитрость. Когда боевики поняли, кто перед ними, был уже поздно.