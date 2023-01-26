Бойцы спецназа группировки "О" ВС РФ захватили опорный пункт боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Сватово-Кременной, применив военную смекалку. Об этом сообщают журналисты из зоны СВО.
Группа спецназовцев "Отважных" вчера вечером незаметно обошла противника сзади. Дальше шли уже в полный рост.
Всушники не поняли кто перед ними, из-за вечерних сумерек и военной хитрости российских бойцов они приняли их за своих.
А когда поняли, что "свои" слишком похожи на русских воинов, было уже поздно.
В результате короткого стрелкового боя и нескольких гранат в блиндаж противник был уничтожен, а "Отважным" достались трофеи.
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