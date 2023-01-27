Военнослужащие Соединённых Штатов уничтожили одного из лидера террористической группировки "Исламское государство"* Билала ас-Судани. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.
Вместе с главарём группировки были уничтожены десять членов банды. Для ликвидации была организована спецоперация, которую одобрил американский президент Джо Байден.
Отмечается, что пострадавших военных США и мирных жителей нет.
* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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