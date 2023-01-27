ВС США уничтожили лидера "Исламского государства"* Билала ас-Судани в ходе спецоперации в Сомали

Военнослужащие Соединённых Штатов уничтожили одного из лидера террористической группировки "Исламское государство"* Билала ас-Судани. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга.

Вместе с главарём группировки были уничтожены десять членов банды. Для ликвидации была организована спецоперация, которую одобрил американский президент Джо Байден.

Отмечается, что пострадавших военных США и мирных жителей нет.

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.