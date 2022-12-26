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Спецслужбы РФ: накрыта банда, отправлявшая россиян в Сирию и на Украину для участия в боях

Силовые структуры

На Урале и Северном Кавказе пресечена деятельность террористической группы, которая занималась отправкой граждан РФ в Сирию и на Украину для участия в боях против российской армии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службах Следственного комитета и ФСБ РФ.

Спецслужбы РФ: накрыта банда, отправлявшая россиян в Сирию и на Украину для участия в боях

Оперативники установили, что разветвлённая межрегиональная сеть по снабжению международных террористов была организована в 2010 году. Как пояснили следователи, её создали 19 россиян.

"Организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу", — прокомментировали в СК РФ.

Представители ведомства подчеркнули: подозреваемые узнали, что их разыскивают спецслужбы, поэтому решили уехать в ХМАО, Дагестан, Чечню и Тюменскую область, пытаясь скрыться, однако именно там их удалось задержать. Ещё восемь членов сообщества остаются на свободе, все они находятся в международном розыске.

По информации Следкома, некоторые члены банды принимали участие в боевых действиях на территории Сирии в составе "Исламского государства"* и других военных подразделений. В ведомстве добавили, что двум правонарушителям уже вынесли наказания в виде "длительных сроков лишения свободы".

* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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