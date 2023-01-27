Командование ВСУ поставило задачу по увеличению протяжённости линии фронта

Успешное продвижение армии России в Донбассе в последние недели явно не устраивает ни президента Украины Владимира Зеленского, ни его кураторов из НАТО. Стало известно о том, что украинская армия получила, вероятно от штабов альянса, задачу увеличить протяжённость фронта для российских войск, пишет "Военное обозрение".

Это в первую очередь проявляется в попытках вылазок ограниченных групп ВСУ, которые не прекращаются с начала недели, на левый берег Днепра в Херсонской области. Накануне одна из них была пресечена ВС РФ в районе Новой Каховки.

ВСУ таким образом стараются отвлечь внимание российских сил от Донбасского направления, оттянуть значительные силы, чтобы остановить операцию по освобождению донецких городов, отмечает издание.

Ранее появились сообщения о переброске Киевом подкрепления из Артёмовска (Бахмута) на Угледар, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию.