Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалось в затруднительном положении. Ему приходится перебрасывать часть сил из-под Артёмовска (Бахмута) на Угледар, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. Об этом написал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Репортёр отмечает, что в ВСУ не учли одно маленькое "но" — часть нацистов российские военные уничтожат на марше, а уже вторую при попытке вступить в бой.
"Спасибо командованию ВСУ, что они настолько тупы", — заключил военкор.
Ранее боец ВСУ показал видео из Артёмовска и заявил, что в городе идут уже ближние стрелковые бои.
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