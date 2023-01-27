Руденко: ВСУ перебрасывают часть сил из Артёмовска на Угледар, пытаясь спасти ситуацию

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалось в затруднительном положении. Ему приходится перебрасывать часть сил из-под Артёмовска (Бахмута) на Угледар, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. Об этом написал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Репортёр отмечает, что в ВСУ не учли одно маленькое "но" — часть нацистов российские военные уничтожат на марше, а уже вторую при попытке вступить в бой.

"Спасибо командованию ВСУ, что они настолько тупы", — заключил военкор.

Ранее боец ВСУ показал видео из Артёмовска и заявил, что в городе идут уже ближние стрелковые бои.