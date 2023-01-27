Генштаб ВСУ: разведка обнаружила надувные макеты танков армии России в Запорожье

Чтобы ввести в заблуждение украинскую разведку, российские военные используют на Запорожском направлении надувные макеты танков и другой военной техники. Об этом заявили в Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет "Военное обозрение".

В своих соцсетях представители Генштаба рассказали о том, что разведка ВСУ обнаружила замаскированные надувные макеты танков и бронетехники в районе позиций ВС РФ на Запорожском направлении.

В Киеве решили преподнести это как "нехватку бронетехники" у армии России из-за того, что украинские войска её якобы массово уничтожают. То есть кто-то "слишком умный" представил всё как вынужденную замену боевых танков надувными макетами, отмечает издание.

Однако, по мнению эксперта, говорить об адекватности представителей режима Зеленского не приходится, поскольку использование макетов для введения противника в заблуждение — это общемировая практика, муляжи для отвлечения внимания от реальных позиций или мест дислокаций техники используют армии всех стран мира.

Поэтому пока разведка Украины выявляет российские "надувные танки", а в Генштабе ВСУ над этим насмехаются, реальные боевые машины уничтожают боевиков, заключил обозреватель портала.