Российская армия, захватив стратегическую инициативу на Запорожском направлении, приступила к проведению разведки боем. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он назвал действия ВС РФ в Запорожской области "локальными манёврами". Чиновник также предупредил о подготовке генерального наступления российских войск на этом направлении спецоперации.
По его словам, в конечном итоге бойцы РФ полностью освободят регион от украинских националистов.
"Идёт в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии", — подтвердил Рогов.
Ранее в администрации Запорожской области заявили, что российские военнослужащие сорвали планы Вооружённых сил Украины (ВСУ) по наступлению на территории региона. В ведомстве подчеркнули: основные бои сейчас разворачиваются в районе населённых пунктов Орехов и Гуляйполе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.