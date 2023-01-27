Рогов: ВС РФ ведут разведку боем в Запорожской области после захвата инициативы

Российская армия, захватив стратегическую инициативу на Запорожском направлении, приступила к проведению разведки боем. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он назвал действия ВС РФ в Запорожской области "локальными манёврами". Чиновник также предупредил о подготовке генерального наступления российских войск на этом направлении спецоперации.

По его словам, в конечном итоге бойцы РФ полностью освободят регион от украинских националистов.

"Идёт в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии", — подтвердил Рогов.

Ранее в администрации Запорожской области заявили, что российские военнослужащие сорвали планы Вооружённых сил Украины (ВСУ) по наступлению на территории региона. В ведомстве подчеркнули: основные бои сейчас разворачиваются в районе населённых пунктов Орехов и Гуляйполе.