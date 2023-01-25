Рогов: бойцы РФ захватили преимущество и взяли инициативу на Запорожском направлении

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются на Запорожском направлении спецоперации. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что локальное наступление российских подразделений продолжается.

"Наши ребята захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки", — подчеркнул чиновник.

Ранее Рогов сообщил, что российской армии удалось сорвать планы Вооружённых сил Украины (ВСУ) по наступлению в Запорожской области. По его словам, на сегодняшний день основные бои разворачиваются рядом с населёнными пунктами Орехов и Гуляйполе. Он также не исключил, что киевский режим начнёт стягивать свои резервы на Запорожское направление с других участков линии соприкосновения.