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Советник Пушилина: ВС РФ ведут зачистку дачных районов на окраинах Угледара

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ освобождают от украинских националистов дачные районы на Угледарском направлении спецоперации, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Советник Пушилина: ВС РФ ведут зачистку дачных районов на окраинах Угледара

По его словам, речь идёт об участках, расположенных на южных окраинах Угледара. Как пояснил советник, в этой зоне боёв разворачиваются серьёзные сражения, в ходе которых боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются "кусаться".

"Сейчас наши штурмовики ведут зачистку дачных районов на юге Угледара", — подтвердил Гагин.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что освобождение Угледара российской армией кардинально изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения и расстановку сил. Он подчеркнул: установление контроля над городом откроет выход на Красноармейское и Кураховское направления.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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