Взятие Угледара может кардинально изменить положение дел на фронте и расстановку сил, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, когда российские военные возьмут город, это откроет выход сразу на два направления.
"Взятие под контроль этого населённого пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил на фронте", — пояснил Пушилин РИА Новости.
Он подчеркнул, что окружение и освобождение города, которое вскоре произойдёт, решит ряд вопросов в ходе спецоперации на Украине.
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