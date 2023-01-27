Сладков: в Киеве понимают, что Артёмовск лучше сдать

Появились сообщения с мест о том, что командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Угледар подкрепление из Артёмовска (Бахмута). Украинская армия мечется в Донбассе, как мышь по амбару. Так прокомментировал данную информацию военный журналист Александр Сладков.

Репортёр высказал три замечания по этому поводу в своём Telegram-канале.

Российские военные создали в Угледаре большой дискомфорт для ВСУ, отметил он.

Кроме того, видимо, у ВСУ реально не хватает солдат, так как подкрепления с фланга на фланг они перебрасывают всё чаще и чаще.

По мнению военкора, российские силы додавливают Артёмовск, поскольку оттуда ВСУ убирают бойцов и отправляют в Угледар.

"Киев понимает, что Артёмовск лучше бы сдать", — заключил военкор.