Появились сообщения с мест о том, что командование вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Угледар подкрепление из Артёмовска (Бахмута). Украинская армия мечется в Донбассе, как мышь по амбару. Так прокомментировал данную информацию военный журналист Александр Сладков.
Репортёр высказал три замечания по этому поводу в своём Telegram-канале.
Российские военные создали в Угледаре большой дискомфорт для ВСУ, отметил он.
Кроме того, видимо, у ВСУ реально не хватает солдат, так как подкрепления с фланга на фланг они перебрасывают всё чаще и чаще.
По мнению военкора, российские силы додавливают Артёмовск, поскольку оттуда ВСУ убирают бойцов и отправляют в Угледар.
"Киев понимает, что Артёмовск лучше бы сдать", — заключил военкор.
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