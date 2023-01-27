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Кимаковский: ВСУ пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки перехода в атаку на окраине Угледара, однако их накрывает российская артиллерия, следует из заявления советника врио руководителя ДНР Игоря Кимаковского.

Кимаковский: ВСУ пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия

В эфире Первого канала он поделился, что недавно побывал в зоне специальной военной операции (СВО) на передовых позициях. По его словам, на Угледарском направлении не прекращаются интенсивные боевые действия.

"На окраине противник пробует контратаковать мелкими группами, но наша артиллерия работает хорошо, накрывает противника", — отметил Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооружённые силы РФ освобождают от украинских националистов дачные районы на южных окраинах Угледара.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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